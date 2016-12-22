На Черном море завершились американо-украинские учения Sea Breeze 2018

Учения Военно-морских сил Украины Sea Breeze 2018 завершились на черном море, сообщается на сайте украинского министерства обороны.

«В сложной военно-стратегической обстановке наши партнеры из 19 стран на высшем уровне решительно показали поддержку Украине. Я уверен в нашем эффективном взаимодействии на море, в воздухе и на земле, то есть везде, где нужны совместные действия во имя мира и стабильности», — заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

В ходе учений экипажи кораблей прошли более 2,5 тыс. миль, авиация совершила свыше 200 полетов общей продолжительностью более 105 часов. Кроме того, морская пехота более 400 раз прыгала с парашютом, при этом половина прыжков совершалась ночью.

​Воронченко отметил, что все участники достойно справились с поставленными на учениях целями и задачами, показав отвечающий стандартам НАТО профессионализм в планировании операций и управлении силами.

Учения Sea Breeze проводят с 1997 года, с 2014-го они стали ежегодными. В них участвуют Украина, США и ряд членов НАТО. «Украино-американские учения Sea Breeze 2018 — наш общий ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн, в которых кроются угрозы человечеству, государственный терроризм и вооруженная агрессия», — заявил Воронченко в июле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала учения «игрой с огнем», в которую вовлекают Украину, и добавила, что Sea Breeze провоцируют напряженность в Черном море.