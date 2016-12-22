В Южной Корее отменили 276 рейсов из-за тайфуна «Конг-рей»

В Южной Корее из-за тайфуна «Конг-рей» в субботу отменили 276 рейсов, из которых 123 — из международного аэропорта Чеджу на юге страны. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Министерства земли, транспорта и морских дел страны.

По данным агентства, помимо отмененных рейсов полеты в Китай и Японию также задерживаются. Ожидается, что аэропорт Чеджу возобновит работу в течение субботы, как только тайфун продвинется на север.

Согласно Yonhap, тайфун «Конг-рей» прошел через юго-восточную провинцию Кёнсан-Намдо примерно в 10:00 утра (04:00 мск) и добрался до Восточного моря примерно в 13:00 (07:00 мск).

Ранее, в конце сентября, японские авиакомпании Japan Airlines, All Nippon Airways, Skymark, Fuji Dream Airlines объявили об отмене 530 рейсов из-за приближения тайфуна «Трами».