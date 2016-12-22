Японские авиакомпании отменили 530 рейсов на воскресенье из-за тайфуна

​Японские авиакомпании объявили об отмене 530 рейсов на 30 сентября из-за приближения тайфуна «Трами». Об этом сообщает NHK.

В сообщении отмечается, что в субботу, 29 сентября, авиаперевозчики уже отменили 380 рейсов, и к воскресенью эта цифра вырастет до 530. Среди авиакомпаний, отказавшихся от полетов, такие как Japan Airlines (отменила 158 рейсов), All Nippon Airways (отменила 99 рейсов), Skymark (55 рейсов), Fuji Dream Airlines (42 рейса) и другие.

Более того, телеканал NHK сообщил о первых 22 пострадавших от сильного ветра, вызванного приближением тайфуна. По данным телеканала, большая часть раненых пострадала от падений из-за ветра, также есть те, кого ранило осколками стекол от разбившихся при порывах ветра окон.

Ранее стало известно, что в японской префектуре Окинава из-за тайфуна 120 тыс. домов осталось без электроэнергии. Стихийному бедствию был присвоен номер 24. Согласно прогнозам 30 сентября тайфун «Трами», скорость ветра в центре которого составляет 45 м/с, обрушится на город Амами в префектуре Кагосима, который располагается на западе страны.

