Число пострадавших в результате тайфуна в Японии достигло 102 человек

Число пострадавших в результате тайфуна «Трами» в Японии достигло 102 человек, один погиб. Об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, еще два человека числятся пропавшими без вести. В префектуре Тоттори на сельской дороге произошел оползень. Двое мужчин находились в это время в машине, и один из них погиб.
Тайфун «Трами» начал приближаться к японскому острову Окинава 28 сентября. В результате было отменено 530 рейсов. Впоследствии 200 тыс. домов остались без электричества из-за тайфуна. Власти Окинавы объявили эвакуацию, а такэе были эвакуированы 28 муниципалитетов.
По данным Японского метеорологического управления, скорость ветра в некоторых районах префектуры превышала 180 км/ч. Ранее также сообщалось о 48 пострадавших из-за тайфуна «Трами».