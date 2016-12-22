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Число пострадавших в результате тайфуна в Японии достигло 102 человек

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ЕС выделил Индонезии €1,5 млн для пострадавших от землетрясения и цунами

Две трети македонцев проигнорировали референдум о смене названия страны

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ФИДЕ признала Дворковича невиновным в нечестной конкуренции на выборах

Неделя умолчаний: как прошла важнейшая часть Генассамблеи ООН для России

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В Совфеде заявили о погибших за три года в Сирии 112 российских военных

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Песков заявил о необходимости переговоров перед решением о помощи Сербии

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