Главы МИД стран ЕС рассмотрят санкционный режим за применения химоружия

Совет Европейского союза на уровне министров иностранных дел рассмотрит 15 октября новый режим введения санкций за применение химического оружия. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.



«Как ожидается, Совет примет ряд решений без дебатов, среди которых новый санкционный режим за применение химоружия и стратегия Евросоюза по взаимодействию Европы и Азии», — отмечается в сообщении.



Также в ходе встречи министры обсудят итоги прошедшей Генеральной ассамблеи ООН, вопросы иммиграции, ситуацию в Ливии, ЦАР и Венесуэле.

Всего во встрече примут участие 28 глав стан-членов Европейского союза. Подобные заседания проходят раз в месяц.

В конце сентября Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что новый санкционный механизм разработали во Франции из-за случаев возможного применения химического оружия со стороны России и Сирии. Ограничения будут вводиться в отношении физических лиц из любого государства вне зависимости от гражданства. Также счета данных лиц будут заморожены на территории ЕС. Кроме того, им будет запрещен въезд в Европейский союз. Как отмечает агентство, в ЕС уже составлены списки из российских и сирийских граждан, против которых планируется ввести новые санкции.