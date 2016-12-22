ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,30 66,04 EUR Нал. 77,34 76,18 USD Бирж. 66,60 -0,42 EUR Бирж. 76,71 -0,45 USD ЦБ. 66,63 +0,42 EUR ЦБ. 76,66 +0,61 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6596,10 +12,40 IMOEX 2450,90 -0,57% RTSI 1159,33 -0,12% Brent 84,71 -1,01% DJIA 26443,19 -0,66% Nasdaq 7785,91 -1,17%
В Киеве потребовали допустить к Сенцову украинских врачей
Лента новостей
Депутаты из Ингушетии заявили в СК о нарушениях при голосовании о границе 22:39, Политика Израильский министр заявил о невозможности засечь F-35 с помощью С-300 22:23, Политика Костин назвал ненормальным «новый геополитический порядок» 21:51, Бизнес ЦСКА подписал контракт с нападающим Лассаной H’Диайе 21:51, Спорт «ВКонтакте» назвала виды раскрываемых властям личных данных пользователей 21:31, Общество Попавшим под санкции компаниям дадут новые валютные послабления 21:22, Экономика В Киеве потребовали допустить к Сенцову украинских врачей 21:22, Политика Полгода за слово: как Верховная рада решила защитить украинский язык 21:09, Политика В Москве арестовали угрожавшего взрывом на Васильевском спуске мужчину 21:00, Общество СПЧ рассказал об уголовном деле против руководства фонда Доктора Лизы 20:58, Бизнес Появилось видео ДТП под Тверью с 13 погибшими 20:54, Общество ЦИК ДНР не пустила Павла Губарева на выборы главы республики 20:51, Политика В Великобритании и Германии не исключили санкций из-за кибератак России 20:27, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 20:26, РБК и Canon Лукашенко обсудил с Путиным запрет продажи алкоголя по ночам 20:21, Политика Россельхознадзор выявил канал незаконных поставок окорочков из США 20:12, Бизнес Правительство поддержало законопроекты о налоге для самозанятых 20:09, Экономика Bloomberg предсказал дефицит какао из-за «любви России к шоколаду» 19:59, Общество Голикова назвала школьникам десять принципов успешного человека 19:55, Политика Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 19:51, РБК и Элитная недвижимость Захарова проведет брифинг на даче Дмитрия Киселева в Крыму 19:35, Политика «Аэрофлот» ответил на обвинения в дороговизне билетов на Дальний Восток 19:29, Общество Призера Олимпиады в Сочи дисквалифицировали на два года за допинг 19:24, Спорт Лукашенко заявил об отсутствии гарантии поддержки России в случае войны 19:20, Политика Юнкер призвал ускорить включение Балканских стран в ЕС из-за угрозы войны 19:18, Политика Нобелевский лауреат посвятил премию мира жертвам сексуального насилия 19:11, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 18:51, РБК и Сбербанк Нурмагомедов показал требуемый вес перед боем с Макгрегором 18:43, Спорт
В Киеве потребовали допустить к Сенцову украинских врачей
Политика, 21:22
0
В Киеве потребовали допустить к Сенцову украинских врачей

МИД Украины направил России ноту с требованием допустить к осужденному режиссеру Олегу Сенцову украинских и международных врачей, сообщила в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Только что отправили РФ очередную ноту с требованием допустить украинских и международных врачей к Сенцову для независимого обследования», — написала она.

В пятницу, 5 октября, стало известно, что Сенцов решил прекратить голодовку. Свое решение он объяснил тем, что его могут перевести на принудительное кормление. «145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута», — говорится в письме режиссера, которое опубликовала «Новая газета». Он добавил, что прекращает голодовку с 6 октября.

Режиссер Олег Сенцов объяснил свое решение прекратить голодовку
Общество

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, в 2015-м его приговорили к 20 годам колонии строго режима за подготовку терактов и создание террористического сообщества. В мае текущего года режиссер объявил голодовку и потребовал освободить «всех украинских политзаключенных», находящихся на территории России.

Теги: Олег Сенцов , Украина
Главное
СПЧ рассказал об уголовном деле против руководства фонда Доктора Лизы Бизнес
Материалы по теме
Режиссер Олег Сенцов объяснил свое решение прекратить голодовку Общество
Москалькова заявила о прекращении спекуляций вокруг состояния Сенцова Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter