В Киеве потребовали допустить к Сенцову украинских врачей

МИД Украины направил России ноту с требованием допустить к осужденному режиссеру Олегу Сенцову украинских и международных врачей, сообщила в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Только что отправили РФ очередную ноту с требованием допустить украинских и международных врачей к Сенцову для независимого обследования», — написала она.

В пятницу, 5 октября, стало известно, что Сенцов решил прекратить голодовку. Свое решение он объяснил тем, что его могут перевести на принудительное кормление. «145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута», — говорится в письме режиссера, которое опубликовала «Новая газета». Он добавил, что прекращает голодовку с 6 октября.

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, в 2015-м его приговорили к 20 годам колонии строго режима за подготовку терактов и создание террористического сообщества. В мае текущего года режиссер объявил голодовку и потребовал освободить «всех украинских политзаключенных», находящихся на территории России.