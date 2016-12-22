Угрожавший совершить самоубийство на Васильевском спуске сдался полиции

В Москве на Васильевском спуске полиция остановила автомобиль, водитель которого въехал на площадь, несмотря на запрещающий дорожный знак, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. По данным источника «Интерфакса», мужчина на Mercedes Gelandewagen требовал встречи с руководством страны и угрожал совершить самоубийство.

Как уточнили в пресс-службе, водитель заявил полицейским, что у него в машине находится взрывоопасный предмет. На место происшествия оперативно прибыли представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб. После беседы с ними мужчина сдался полиции.

Водитель был доставлен в ОВД «Китай-город». Решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного и возбуждении уголовного дела. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия.