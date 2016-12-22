ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 65,08 EUR Нал. 76,41 75,26 USD Бирж. 65,69 +0,19 EUR Бирж. 75,71 +0,08 USD ЦБ. 65,42 +0,20 EUR ЦБ. 75,74 +0,51 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6532,45 -18,85 IMOEX 2498,50 +1,99% RTSI 1198,12 +1,40% Brent 85,00 -0,13% DJIA 26938,97 +0,62% Nasdaq 8038,49 +0,49%
Угрожавший совершить самоубийство на Васильевском спуске сдался полиции
Лента новостей
Путин понадеялся на прекращение мракобесия из-за «российского дела» 17:28, Политика Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 17:26, Спецпроект РБК PINK Медведев призвал не допустить рецидива «голландской болезни» 17:24, Политика Бывшего вице-премьера Дворковича избрали президентом ФИДЕ 17:17, Общество Хранить или избавляться: цена криптовалюты Cardano снизилась 17:14, Крипто ВТБ рассказал о предложенном Минфину плане по дедолларизации 17:13, Экономика ЦБ оценил возможные потери клиентов «Кэшбери» в 1 млрд руб. 16:57, Финансы «ФК Открытие» запустит инвестиционную фабрику под единым брендом 16:56, Финансы «Автомобилист» выиграл 13-й матч подряд со старта сезона в КХЛ 16:54, Спорт Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 16:53, РБК и Lenovo СМИ узнали о заинтересованности Индии российскими танками «Армата» 16:48, Политика Конгрессмены США вернутся к вопросу санкций не раньше конца года 16:46, Политика Минфин неудачно вернулся на долговой рынок после месячного перерыва 16:41, Финансы Медведев призвал извлечь урок из поражения «Единой России» на выборах 16:30, Политика Экс-главу «России» номинировали на пост генерального директора Внуково 16:29, Бизнес Как костюм из аксиомы превратился в теорему 16:25, Стиль Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 16:23, РБК и Philips Жилье в Новой Москве: сколько стоят квартиры и как отличаются тарифы ЖКХ 16:21, Недвижимость Угрожавший совершить самоубийство на Васильевском спуске сдался полиции 16:16, Общество Побег из Сбербанка: как малый бизнес обогатил трех клерков на ₽500 млн 16:08, Свое дело Центр бронирования «РоссТур» временно прекратил работу с туроператорами 16:03, Бизнес Европейский компромисс: почему торги в США открылись ростом 16:00, Quote Путин счел поставки энергоресурсов в Европу «выше политических интриг» 15:55, Экономика Фареры не откажутся от соглашения с ЕАЭС и Россией после критики Дании 15:54, Политика Кто управляет биткоином: во всем виновато отсутствие правового контроля 15:47, Крипто Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России 15:46, Политика 6 правил путешествия с друзьями 15:42, РБК и Билайн СК закрыл дело против организатора протестов в Волоколамске 15:34, Общество
Угрожавший совершить самоубийство на Васильевском спуске сдался полиции
Общество, 16:16
0
Угрожавший совершить самоубийство на Васильевском спуске сдался полиции

В Москве на Васильевском спуске полиция остановила автомобиль, водитель которого въехал на площадь, несмотря на запрещающий дорожный знак, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. По данным источника «Интерфакса», мужчина на Mercedes Gelandewagen требовал встречи с руководством страны и угрожал совершить самоубийство.

Как уточнили в пресс-службе, водитель заявил полицейским, что у него в машине находится взрывоопасный предмет. На место происшествия оперативно прибыли представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб. После беседы с ними мужчина сдался полиции.

Водитель был доставлен в ОВД «Китай-город». Решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного и возбуждении уголовного дела. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия.

Теги: МЧС Москва , Васильевский спуск
Главное
Лидер списка богатейших американцев Forbes сменился впервые за 20 лет Бизнес
Материалы по теме
Вокалистка американской группы Huntress покончила жизнь самоубийством Общество
В Ростовской области грузовик въехал в стоящие на обочине машины Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter