Захарова проведет брифинг на даче Дмитрия Киселева в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет брифинг в Крыму, на даче Дмитрия Киселева, телеведущего канала «Россия» и гендиректора агентства «Россия сегодня». Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

«10 октября в поселке городского типа Коктебель (Крым, улица Айвазовского, дом 19А) состоится брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики», — говорится в сообщении.

В конце сентября в газете «Город24» опубликовали материал, посвященный «тайной даче» Киселева стоимостью «не менее 200 млн руб.» После публикации автор статьи, Владимир Мазурин, заявил, что в Феодосии полностью изъяли тираж газеты, а на сайте материал заменили рекламным блоком. Также, по словам журналиста, после этого уволили главного редактора издания.

Киселев в разговоре с РБК рассказал, что подал на автора статьи о его доме в Крыму заявление в полицию. Он рассказал, что Мазурин показал ему свой материал до ее выхода и требовал деньги за отказ от публикации.

Киселев заявил, что автор статьи «берет цифры с потолка». По его словам, дом был построен 15 лет назад, когда он работал на Украине.

После этого Захарова предложила провести брифинг на даче у Киселева. «А, может, там-то и устроить выездной брифинг ​​— прямо в «секретных хоромах»? Как вам идея? Раскулачим Дмитрия Киселева на Wi-Fi и классный вид?», — написала она в Facebook. Киселев ответил на это предложение словами «Добро пожаловать!».