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Киселев ответил на идею Захаровой провести брифинг на своей «тайной даче»
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Киселев ответил на идею Захаровой провести брифинг на своей «тайной даче»
Общество, 20:57
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Киселев ответил на идею Захаровой провести брифинг на своей «тайной даче»

Гендиректор агентства «Россия сегодня», ведущий телеканала «Россия» Дмитрий Киселев ответил на предложение официального представителя МИДа Марии Захаровой провести выездной брифинг в Крыму на его «тайной даче» в Коктебеле словами «Добро пожаловать!», сообщает «РИА Новости».

Провести брифинг на «тайной даче», о существовании которой стало известно после статьи в газете «Город 24», Захарова предложила на своей странице в Facebook. По ее словам, МИД давно не проводил выездные брифинги в Крыму. «А, может, там-то и устроить выездной брифинг ​​— прямо в «секретных хоромах»? Как вам идея? Раскулачим Дмитрия Киселева на Wi-Fi и классный вид?» — отметила Захарова.

По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, темой «тайной дачи» заинтересовались «американские пропагандисты через свои русскоязычные ресурсы». Она добавила, что и их надо позвать на брифинг в дом Киселева, чтобы они хотя бы раз увидели о чем пишут. Захарова пояснила, что если он «вызов примет», то о дате и времени выездного брифинга она сообщит в четверг, 4 октября.

Киселев обвинил в вымогательстве автора статьи о его доме в Крыму
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Статья о «тайной даче» Киселева стоимостью «чуть менее 200 млн руб.» появилась в газете «Город 24» 23 сентября. Ее автором стал Владимир Мазурин. В интервью «Новой газете» он сказал, что в Феодосии изъяли весь тираж со статьей, а в электронной версии издания вместо материала появился рекламный блок. Мазурин отметил, что также была уволена главный редактор издания.

В разговоре с РБК Киселев сообщил, что подал заявление в полицию на автора статьи о его доме. По его словам, автор — мошенник и «берет цифры с потолка». Гендиректор «России сегодня» рассказал, что автор прислал ему свой материал и вымогал у него деньги за отказ от публикации. Киселев отметил, что заявление в полицию он написал до того, как статья была опубликована. Говоря о доме, ведущий сказал, что он построен 15 лет назад, когда он работал на Украине и с документацией «все в порядке».

Теги: Дмитрий Киселев , Мария Захарова , Крым
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