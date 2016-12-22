Киселев обвинил в вымогательстве автора статьи о его доме в Крыму

По словам гендиректора «России сегодня», он уже подал заявление в полицию. Ранее автор статьи Владимир Мазурин рассказал, что в Крыму изъяли весь тираж газеты и уволили главного редактора издания

Дмитрий Киселев (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Гендиректор агентства «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев заявил, что подал заявление в полицию на автора статьи о его доме в Коктебеле Владимира Мазурина. Об этом он заявил РБК.

«Этот человек — мошенник, берет цифры с потолка. Я не собираюсь с ним полемизировать. Статью он прислал в качестве ультиматума и шантажа за деньги. Что если не получит их, то он статью опубликует. До публикации я пошел в полицию 23 сентября, сейчас правоохранители [Мазуриным] занимаются», — сказал Киселев. По его словам, дом был построен 15 лет назад, когда телеведущий работал на Украине. «С документацией все в порядке», — добавил он.

Ранее Мазурин в беседе с «Новой газетой» сообщил, что в Феодосии изъяли весь тираж газеты «Город24» со статьей о доме Киселева в Коктебеле. При этом в электронной версии статьи на месте материала «​появился рекламный блок», добавил он. В беседе с телеканалом «Дождь» Мазурин добавил, что после публикации материала была также уволена главный редактор издания Елена Войтова. Все это, по его словам, произошло после «звонка из Москвы».

Речь идет о статье, которая вышла в газете «Город24» 23 сентября, за авторством Владимира Мазурина. В ней, как уточняет «Новая газета», рассказывалось о доме стоимостью «чуть менее 200 млн руб.».

В редакции газеты «Город24» РБК заявили, что все комментарии будут официально размещены на сайте. Там добавили, что Владимир Мазурин «их журналистом не был». «Мы не комментируем пока эту ситуацию», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.

В 2006 году Киселев в интервью украинскому изданию «Факты» рассказывал о строительстве своего дома в Коктебеле. В частности, он рассказывал, что взял в аренду землю в «очень красивом месте». При этом он говорил, что дом находится в «зоне активного оползня». ​По признанию Киселева, строительство было «очень дорогим» для него из-за проведения противооползневых мероприятий и ему пришлось заложить дом в Москве и взять «огромный кредит» на десять лет. «Но я-таки провел все противооползневые мероприятия и построил небольшой дом — на 130 кв. м», — говорил тогда Киселев.