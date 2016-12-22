ОАК создаст спецкомиссию для расследования падения МиГ-29 под Москвой

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создаст специальную комиссию для выяснения причин падения истребителя МиГ-29 в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сегодня в ходе учебно-тренировочного полета в Московской области, недалеко от Егорьевска потерпел крушение самолет МиГ-29УБ, принадлежащий ЛИИ имени Громова. Для установления причин произошедшего создается комиссия», — говорится в сообщении.

Видео: Дмитрий Абрамов / Youtube

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Подмосковье днем 5 октября. В ОАК сообщили, что причиной падения самолета стала неполадка в системе управления. Оба летчика, находившиеся на борту истребителя, успешно эвакуировались. Им удалось увести самолет от жилых зданий, он упал в безлюдном месте, жертв и разрушений на земле удалось избежать.

Источник ТАСС в авиационной отрасли сообщил, что оба летчика найдены и доставлены в городскую больницу Жуковского. По его словам, их здоровью ничего не угрожает, «оба на своих ногах». При этом он отметил, что летчики пройдут обследование.

Источник «РИА Новости» в больнице, куда доставили пилотов, заявил, что один из пострадавших — летчик Михаил Кондратенко — находится в реанимации, при этом он в сознании. Собеседник уточнил, что другой пилот — Александр Крутов — был отправлен домой.