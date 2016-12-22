Для нефтяных компаний установили минимальный объем переработки в России

Нефтяные компании обяжут отправлять не менее 17,5% добытого сырья на отечественные НПЗ. Ранее «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на источники, что эта идея исходит от «Роснефти», чьи НПЗ недостаточно загружены

Вид на Омский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Алексей Голубев / Интепресс / ТАСС)

Министерства финансов, энергетики и экономического развитии России совместно с ФАС должны внести поправки в законодательство о налоговом маневре, которые обяжут нефтяные компании не менее 17,5% от добытой нефти отправлять на российские нефтеперерабатывающие заводы. Такое поручение дал по итогам совещания в правительстве премьер-министр Дмитрий Медведев, документ размещен на сайте правительства России.

Поправки, которые предусматривают обязательства по поставкам нефти на НПЗ, способные производить моторное топливо, должны быть подготовлены до 10 октября.

​Текущее законодательство не предусматривает обязательств для российских компаний по переработке добытой нефти на заводах внутри страны.

В августе о том, что в правительстве обсуждают такую идею, со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака сообщала газета «Коммерсантъ».

При этом три источника издания в отрасли сообщали о том, что идея ввести такой норматив исходит от «Роснефти», которой принадлежат 13 крупных НПЗ (36% в первичной переработке нефти в России). Собеседники газеты также выдвигали предположения, что реализация этой идеи ударит по независимым добытчикам, у которых нет собственных заводов и которые большую часть своей нефти продают на экспорт. В «Роснефти» прокомментировать документ «Коммерсанту» отказались.

Источник в правительстве и федеральный чиновник подтверждали РБК, что такое предложение действительно обсуждалось. Однако смысла оно не имеет, отмечал чиновник, так как нефтедобывающие компании в среднем поставляют на российский рынок 40% от добычи, а на экспорт отправляют 60%.

О таком же соотношении долей экспортируемой и перерабатываемой в России нефти говорила и гендиректор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» Елены Корзун. «У нас есть принцип равного доступа к экспортным трубопроводам, 40% ​добываемой нефти идет на экспорт, 60% — на внутренний рынок. Причем последний год внутренний рынок был премиальным по сравнению с экспортом», — говорила она.