Для нефтяных компаний установили минимальный объем переработки в России

Министерства финансов, энергетики и экономического развитии России совместно с ФАС должны внести поправки в законодательство о налоговом маневре, которые обяжут нефтяные компании не менее 17,5% от добытой нефти отправлять на российские нефтеперерабатывающие заводы. Такое поручение дал по итогам совещания в правительстве премьер-министр Дмитрий Медведев, документ размещен на сайте правительства России.
Поправки, которые предусматривают обязательства по поставкам нефти на НПЗ, способные производить моторное топливо, должны быть подготовлены до 10 октября.
Текущее законодательство не предусматривает обязательств для российских компаний по переработке добытой нефти на заводах внутри страны.
В августе о том, что в правительстве обсуждают такую идею, со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака сообщала газета «Коммерсантъ».
При этом три источника издания в отрасли сообщали о том, что идея ввести такой норматив исходит от «Роснефти», которой принадлежат 13 крупных НПЗ (36% в первичной переработке нефти в России). Собеседники газеты также выдвигали предположения, что реализация этой идеи ударит по независимым добытчикам, у которых нет собственных заводов и которые большую часть своей нефти продают на экспорт. В «Роснефти» прокомментировать документ «Коммерсанту» отказались.
Источник в правительстве и федеральный чиновник подтверждали РБК, что такое предложение действительно обсуждалось. Однако смысла оно не имеет, отмечал чиновник, так как нефтедобывающие компании в среднем поставляют на российский рынок 40% от добычи, а на экспорт отправляют 60%.
О таком же соотношении долей экспортируемой и перерабатываемой в России нефти говорила и гендиректор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» Елены Корзун. «У нас есть принцип равного доступа к экспортным трубопроводам, 40% добываемой нефти идет на экспорт, 60% — на внутренний рынок. Причем последний год внутренний рынок был премиальным по сравнению с экспортом», — говорила она.