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СМИ узнали о планах обязать нефтяников поставлять долю добычи на НПЗ
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СМИ узнали о планах обязать нефтяников поставлять долю добычи на НПЗ
Бизнес, 05:57
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СМИ узнали о планах обязать нефтяников поставлять долю добычи на НПЗ
Проработать такую идею правительство поручило Минэнерго, Минфину и Минэкономразвития, узнал «Коммерсантъ». Инициатива может ударить по частным нефтедобытчикам без своих заводов, в основном поставляющим нефть на экспорт
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

В правительстве прорабатывается идея обязать нефтедобывающие компании поставлять на отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не менее 17,5% от своей добычи. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоялось в июле. Проработать идею поручили Минэнерго, Минфину и Министерству экономического развития, следует из документа.

Сейчас подобных нормативов по поставкам на НПЗ нет. В прошлом году в России было добыто 546,8 млн тонн нефти и конденсата, из этого объема первичная переработка составила больше половины — 279,9 млн тонн, отмечает издание.

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Кто выступил с данной инициативой и каковы ее цели, в протоколе не сказано, отмечает газета. Три источника издания в отрасли считают, что идея исходит от «Роснефти», которой принадлежат 13 крупных НПЗ (36% в первичной переработке нефти в России). По информации собеседников, госкомпания просит поддержать наименее эффективные заводы. 

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Собеседники газеты прогнозируют, что в случае если идея будет реализована, в основном она ударит по независимым нефтедобытчикам, которые не имеют заводов, продают свою нефть на экспорт и имеют льготы. Источники издания в отрасли не исключают, что введение обязательств по поставкам на НПЗ может существенно снизить цену сырья. В то же время реальная эффективность предложения неясна, отмечают они. 

В Минэнерго изданию подтвердили, что вопрос прорабатывается. Представитель Дмитрия Козака сказал, что решений по нормативу нет. В ФАС пообещали позднее предоставить комментарий. В «Роснефти» и других крупных нефтекомпаниях от комментариев отказались, добавляет газета.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: нефтедобыча , НПЗ
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