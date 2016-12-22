Опрос показал ухудшение отношения россиян и американцев друг к другу

За последний год отношение россиян и американцев друг к другу ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Pew Research Center.

Как отмечается, отношение граждан России к США ненадолго улучшилось после избрания Дональда Трампа президентом в ноябре 2016 года. В настоящий момент 26% опрошенных россиян положительно относятся к Соединенным Штатам, тогда как в 2017 году эта цифра составляла 41%. По данным исследования, среди американцев только 21% симпатизирует России, что сравнимо с показателями 2014 года: тогда после присоединения Крыма к России положительно относились 19% граждан США.

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Кроме того, как показал опрос, только 21% американских граждан одобряют действия президента России Владимира Путина. Авторы исследования отмечают, что в течение нескольких лет это число изменялось незначительно. Среди россиян, согласно результатам опроса, около 19% уверены в работе Трампа.

В середине августа опрос компании SSRS показал, что, 56% американцев считают, что Трамп очень дружелюбен к России. При этом 35% респондентов полагают, что поддерживать дружественные отношения с Россией — правильно. Согласно опросу, 41% американцев считают Россию врагом США.