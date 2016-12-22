Треть американцев сочла Россию противником после встречи Трампа и Путина

Больше половины жителей США негативно относятся к подходу главы государства Дональда Трампа в вопросе диалога с Россией. Об этом говорится в совместном опросе исследовательской компании Ipsos и агентства Reuters, который был проведен после встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Согласно его данным, 55% респондентов не одобряют слова и действия Трампа в отношениях с Россией, а 37%, наоборот, поддерживают президента страны. Исследователи отмечают, что среди республиканцев поддержку Трампу в этом вопросе высказал 71% респондентов, а среди демократов всего лишь 14%.

Отвечая на вопрос, является ли Россия врагом США, 38% опрошенных ответили утвердительно, примерно столько же назвали ее конкурентом, а еще 8% посчитали Россию другом.

Кроме того, большинство американцев (59%) согласились с выводами спецслужб США о том, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы в 2016 году. В Москве подобные утверждения последовательно отвергают, отмечая отсутствие доказательств.

Встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Политики обсудили различные вопросы мировой повестки, включая ситуацию на Украине и в Сирии, стратегическую стабильность в мире и обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в США. Оба президента по итогам переговоров остались довольны встречей, выразив надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.