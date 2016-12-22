Почти 60% американцев сочли отношение Трампа к России слишком дружелюбным

Шесть из десяти американцев полагают, что президент США Дональд Трамп слишком дружелюбен к России, сообщает CNN со ссылкой на проведенный по его заказу компанией SSRS опрос.
Подобное мнение высказали 57% опрошенных, однако около трети (35%) полагают, что дружественные отношения с Россией — это «правильно». В то же время 43% респондентов ответили, что Трамп слишком дружит с Северной Кореей, а 42% назвали правильными такие отношения с Пхеньяном.
При этом четыре из десяти (41%) американцев считают Россию врагом США, в то время как в 2014 году о таких настроениях говорили всего 25% опрошенных. Среди демократов врагом Россию объявили 56% (четыре года назад — 20%). В то же время 70% сторонников Трампа считают правильной дипломатию президента по отношению к России.
Также среди врагов оказалась КНДР (59%), в 2014 году таковой ее считали 55% респондентов.
Опрос проводился с 9 по 12 августа 2018 года среди 1,2 тыс. взрослых американцев.
В июле треть американцев (55%) негативно отнеслась к подходу Трампа к диалогу с Россией.