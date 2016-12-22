Тверской губернатор поручил оказать помощь после ДТП с 13 погибшими

Губернатор Тверской области Игорь Руденя прибыл на место ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного такси, в котором погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона.

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«Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении.

В сообщении на сайте регионального правительства отмечается, что в районе деревни Некрасово столкнулись микроавтобус Ford, осуществляющий заказные перевозки, и автобус «ЛиАЗ» компании «Тверавтотранс».

Все 13 погибших передвигались в микроавтобусе. «Двое пострадавших, водитель автобуса «ЛиАЗ» и пассажир микроавтобуса с травмами различной степени тяжести направлены в областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Столкновение автобуса и маршрутки произошло утром 5 октября близ населенного пункта Некрасово в Тверской области. В результате произошедшего погибли 13 человек, еще несколько получили ранения. По версии полицейских, ДТП произошло из-за выезда водителя Ford на полосу встречного движения.