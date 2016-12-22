ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,50 66,26 EUR Нал. 77,60 76,28 USD Бирж. 66,66 -0,36 EUR Бирж. 76,66 -0,49 USD ЦБ. 66,21 +0,79 EUR ЦБ. 76,05 +0,32 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6586,00 -5,90 IMOEX 2453,15 -0,48% RTSI 1158,63 -0,18% Brent 85,03 -0,63% DJIA 26618,57 -0,78% Nasdaq 7877,84 -1,83%
Тверской губернатор поручил оказать помощь после ДТП с 13 погибшими
Лента новостей
Google и «Газпром» стали лидерами рейтинга привлекательных работодателей 10:06, Бизнес Тверской губернатор поручил оказать помощь после ДТП с 13 погибшими 10:03, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 09:47, РБК и Мираторг Столкновение автобуса и маршрутки в Тверской области. Фоторепортаж 09:36, Фотогалерея  Вертолет МЧС вылетел к месту ДТП с 13 погибшими под Тверью 09:35, Общество Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди Восточного 09:28, Технологии и медиа В полиции назвали причину ДТП с 13 погибшими под Тверью 09:26, Общество Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 09:06, РБК и Schneider Electric В Сети опубликовали видео с места ДТП под Тверью 09:05, Общество Орешкин заявил о задаче повысить товарооборот с Индией до $30 млрд 09:01, Экономика Костин назвал утопией полный отказ от доллара 08:52, Экономика ЦБ отозвал лицензии у московского и волгоградского банков 08:46, Финансы Минсельхоз предложил поправки к закону Яровой о возврате продуктов сетями 08:40, Бизнес Более 10 человек погибли в ДТП с маршруткой и автобусом под Тверью 08:32, Общество Павел Воля ответил на сообщения о госпитализации с аппендицитом 08:26, Общество Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 08:20, РБК и FW Raiffeisen Почему в США начали закрываться торговые центры 08:02, Quote Минздрав предложил запретить рекламу леденцов от боли в горле 08:00, Общество Орешкин заверил в «краткосрочной» волатильности рубля 07:44, Финансы В России нашлось 26 тыс. не платящих налоги и страховые взносы компаний 07:31, Экономика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 07:30, РБК и Mastercard Андрей Чибис стал основным кандидатом на пост главы Курской области 07:00, Политика Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине 06:58, Политика «Коммерсантъ» сообщил подробности реформы аккредитации вузов 06:53, Общество Военные обнаружили более 20 иностранных самолетов у границ России 06:31, Политика WP узнала о нежелании администрации Трампа продолжать конфликт с Китаем 06:02, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 05:55, РБК и Сбербанк Yonhap сообщил об остановке в августе демонтажа ракетного полигона КНДР 05:32, Политика
Тверской губернатор поручил оказать помощь после ДТП с 13 погибшими
Общество, 10:03
0
Тверской губернатор поручил оказать помощь после ДТП с 13 погибшими

Губернатор Тверской области Игорь Руденя прибыл на место ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного такси, в котором погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона.

Видео: tverigradnews / VK

«Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении.

В сообщении на сайте регионального правительства отмечается, что в районе деревни Некрасово столкнулись микроавтобус Ford, осуществляющий заказные перевозки, и автобус «ЛиАЗ» компании «Тверавтотранс».

В полиции назвали причину ДТП с 13 погибшими под Тверью
Общество

Все 13 погибших передвигались в микроавтобусе. «Двое пострадавших, водитель автобуса «ЛиАЗ» и пассажир микроавтобуса с травмами различной степени тяжести направлены в областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Столкновение автобуса и маршрутки произошло утром 5 октября близ населенного пункта Некрасово в Тверской области. В результате произошедшего погибли 13 человек, еще несколько получили ранения. По версии полицейских, ДТП произошло из-за выезда водителя Ford на полосу встречного движения.

Столкновение автобуса и маршрутки в Тверской области. Фоторепортаж Еще 2 фото
Фотогалерея

Теги: ДТП , Тверская область , Игорь Руденя
Главное
В полиции назвали причину ДТП с 13 погибшими под Тверью Общество
Материалы по теме
Более 10 человек погибли в ДТП с маршруткой и автобусом под Тверью Общество
Вертолет МЧС вылетел к месту ДТП с 13 погибшими под Тверью Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter