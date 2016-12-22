Вертолет МЧС вылетел к месту ДТП с 13 погибшими под Тверью

Спасательный вертолет вылетел на место ДТП с маршрутным такси и автобусом в Тверской области, в котором погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия для деблокирования людей и ликвидации последствий ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие экстренные службы», — говорится в сообщении.

Видео: tverigradnews / VK

В МЧС уточнили, что к ликвидации последствий аварии привлечены более 50 человек и 19 единиц техники.

Кроме того, на место ДТП вылетел вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС для эвакуации пострадавших.

Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло утром 5 октября в районе населенного пункта Некрасово​ в Тверской области. К настоящему моменту известно о 13 погибших, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным МВД, автокатастрофа произошла из-за выезда водителя маршрутного такси на встречную полосу.