Вертолет МЧС вылетел к месту ДТП с 13 погибшими под Тверью

Спасательный вертолет вылетел на место ДТП с маршрутным такси и автобусом в Тверской области, в котором погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия для деблокирования людей и ликвидации последствий ДТП выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие экстренные службы», — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что к ликвидации последствий аварии привлечены более 50 человек и 19 единиц техники.
Кроме того, на место ДТП вылетел вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС для эвакуации пострадавших.
Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло утром 5 октября в районе населенного пункта Некрасово в Тверской области. К настоящему моменту известно о 13 погибших, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным МВД, автокатастрофа произошла из-за выезда водителя маршрутного такси на встречную полосу.