В Сети опубликовали видео с места ДТП под Тверью
Общество, 09:05
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В Сети опубликовали видео с места ДТП под Тверью
В интернете появилось видео с места столкновения автобуса и маршрутного такси в Тверской области.
ДТП произошло утром 5 октября на автодороге Тверь — Ржев в районе населенного пункта Некрасово. По информации регионального УМВД, столкнулись автобусы «ЛиАЗ» и Ford. Как передает ТАСС, МЧС подтвердило гибель 13 человек в результате аварии, еще четверо пострадали. НТВ сообщает, что погибли 11 человек, по другим данным — 13.
Местные СМИ уточняют, что произошло лобовое столкновение.