СМИ узнали о передаче ФБР штабом Клинтон данных о вмешательстве в выборы

Предвыборный штаб Хиллари Клинтон в конце 2016 года передал ФБР документы, касающиеся расследования вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Об этом сообщают источники телеканала Fox News в Конгрессе.

По их словам, юрист Майкл Сассман, работавший в штабе Клинтон, Национальном комитете Демократической партии и фирме Perkins Coie, передал документы и устройства для хранения данных сотруднику ФБР Джеймсу Бейкеру. Собеседники телеканала отметили, что Бейкер был очень удивлен тем, что с ним связался юрист и встречался с Сассманом только один раз.

Бейкер сообщил об этом на заседании в Конгрессе 3 октября, которое прошло за закрытыми дверьми. Два конгрессмена-республиканца заявили Fox News, что показания сотрудника ФБР говорят о «ненормальном характере» расследования вмешательства в президентские выборы, отражающем его «политическую предвзятость».

Телеканал отмечает, что демократы в апреле 2016 года финансировали через фирму Perkins Coie составление компрометирующего досье на Дональд Трампа, в котором рассказывалось о его связях с Россией. Отчет подготовила компания Fusion GPS совместно с бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом.

Трамп неоднократно критиковал ФБР и Министерство юстиции за необоснованные действия при расследовании вмешательства в президентские выборы, а также не раз отрицал сговор с Москвой. Российские власти также неоднократно опровергали все обвинения о вмешательстве в выборы президента в США