Трамп оценил допущение о направленном против него заговоре ФБР и Минюста

Трамп прокомментировал скандал, связанный с возможной попыткой Демократической партии США помешать его избранию в президенты путем обвинений в связях с Россией. В своем твите он упомянул версию о сговоре Минюста и ФБР против него

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Дональд Трамп в своем Twitter процитировал слова конгрессмена Дарелла Иссы, предположившего существование некой «программы» ФБР и Минюста США, направленной на то, чтобы не допустить избрание его на пост президента. По мнению Трампа, если бы обвинения в заговоре звучали в его адрес, его сторонники уже могли бы оказаться под стражей.

«Похоже, Министерство юстиции и ФБР имели программу, чтобы не дать Дональду Трампу стать президентом», — процитировал Трамп слова Иссы, прозвучавшие на телеканале Fox в ходе одного из ток-шоу. «Если бы это случилось с другой стороной, то все причастные оказались бы в тюрьме», — подчеркнул американский президент.

Одновременно Трамп вновь высказал претензии к американским СМИ, обвинив их в сокрытии «крупнейшей истории нашего времени».

Член палаты представителей республиканец Дарелл Исса комментировал заявления представителей Белого дома, указывавших на попытки ряда американских чиновников, в том числе из Минюста США, повлиять на итоги выборов 2016 года в пользу соперницы Трампа — Хиллари Клинтон. Так, об этом заявляла советница Трампа Келлиэнн Конуэй в эфире CBS. «У президента есть все права удивляться, почему в тех случаях, когда, как кажется, имела место гнусная деятельность, люди не хотят проводить расследование. Они не хотят расследовать действия проигравшей», — пояснила она позицию Белого дома.

Аргументируя версию о попытках оказать влияние на выборы в пользы Клинтон, Конуэй указала на то, что супруга Брюса Ора, помощника замгенпрокурора США (советница Трампа называет его «четвертым человеком» в Минюсте), работала в компании Fusion GPS — именно эта компания сотрудничала с экс-агентом британской разведки Кристофером Стилом для создания «досье Трампа», рассказывавшем о связях миллиардера с Россией. Это досье стало одним из краеугольных камней в расследовании российского вмешательства в выборы в США.

Трамп неоднократно высказывал критику в отношении ФБР, структурно входящего в Минюст. В субботу в одном из своих твитов он оскорбительно отозвался об экс-руководителе службы Джеймсе Коми и его подчиненных, назвав их «лузерами» и «клоунами».