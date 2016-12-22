ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,02 67,34 EUR Нал. 78,54 76,79 USD Бирж. 68,15 +0,43 EUR Бирж. 77,57 +0,31 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6477,90 +168,00 IMOEX 2280,81 +0,25% RTSI 1054,11 -0,27% Brent 72,71 -0,08% DJIA 25313,14 -0,77% Nasdaq 7839,11 -0,67%
Трамп оценил допущение о направленном против него заговоре ФБР и Минюста
Лента новостей
«Матрешку» перезагрузили: что произошло с российским беспилотником 10:59, Авто Спасатели установили связь с севшим в горах Таджикистана Ми-8 10:57, Общество Почему крипторынок опустился до нового минимума 10:57, Крипто Россия выиграла медальный зачет чемпионата Европы по летним видам спорта 10:44, Спорт Бомбардировщики Ту-22М3 пройдут глубокую модернизацию для ВКС 10:38, Политика Теннисист Михаил Южный — РБК: «Ухожу из большого спорта в отличной форме» 10:33, Партнерский материал Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб. 10:26, Экономика Более 260 человек пострадали при обрушении помоста на фестивале в Испании 10:18, Общество КНДР и Южная Корея утвердили место и время нового совместного саммита 10:13, Политика На дне: что происходило с акциями компаний после рекордных падений 09:57, Quote Более 50 детей из лагеря в Дагестане попали в больницу с отравлением 09:55, Общество Депутат Рады раскритиковал приветствие «Слава Украине!» 09:44, Политика FT узнала о плане Дерипаски передать ВТБ часть акций En+ из-за санкций 09:37, Бизнес «Барселона» одержала волевую победу в матче за Суперкубок Испании 09:31, Спорт В землетрясении на юго-западе Китая пострадали пять человек 09:27, Общество Трамп оценил допущение о направленном против него заговоре ФБР и Минюста 09:24, Политика Минприроды сократило расходы на нацпроект по экологии 08:50, Бизнес Вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в горах Памира 08:42, Общество МЧС отправило вертолет для спасения застрявших в горах на Алтае туристов 08:25, Общество В Госдуме предложили уточнить понятие «колбаса» 08:17, Общество Цены на минтай выросли на четверть из-за спроса в Китае и Европе 08:04, Бизнес «Яндекс.Маркет» допустил на свою площадку китайского конкурента 07:30, Технологии и медиа Турецкие рыбаки обстреляли греческие рыболовецкие лодки в Эгейском море 06:30, Общество На Тайване жертвами крупного пожара в больнице стали девять человек 05:59, Общество Политковский опроверг версию убийства Листьева из-за доходов от рекламы 05:25, Общество В ФРГ увидели боязнь США сотрудничества Москвы и Берлина 04:49, Политика Группа МиГ-31 совершила беспосадочный перелет в Арктику длиной 4 тыс. км 04:47, Общество Женщина и ребенок погибли при пожаре в Хабаровском крае 04:09, Общество
Трамп оценил допущение о направленном против него заговоре ФБР и Минюста
Политика, 09:24
0
Трамп оценил допущение о направленном против него заговоре ФБР и Минюста
Трамп прокомментировал скандал, связанный с возможной попыткой Демократической партии США помешать его избранию в президенты путем обвинений в связях с Россией. В своем твите он упомянул версию о сговоре Минюста и ФБР против него
Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Дональд Трамп в своем Twitter процитировал слова конгрессмена Дарелла Иссы, предположившего существование некой «программы» ФБР и Минюста США, направленной на то, чтобы не допустить избрание его на пост президента. По мнению Трампа, если бы обвинения в заговоре звучали в его адрес, его сторонники уже могли бы оказаться под стражей.

«Похоже, Министерство юстиции и ФБР имели программу, чтобы не дать Дональду Трампу стать президентом», — процитировал Трамп слова Иссы, прозвучавшие на телеканале Fox в ходе одного из ток-шоу. «Если бы это случилось с другой стороной, то все причастные оказались бы в тюрьме», — подчеркнул американский президент.

Одновременно Трамп вновь высказал претензии к американским СМИ, обвинив их в сокрытии «крупнейшей истории нашего времени».

Член палаты представителей республиканец Дарелл Исса комментировал заявления представителей Белого дома, указывавших на попытки ряда американских чиновников, в том числе из Минюста США, повлиять на итоги выборов 2016 года в пользу соперницы Трампа — Хиллари Клинтон. Так, об этом заявляла советница Трампа Келлиэнн Конуэй в эфире CBS. «У президента есть все права удивляться, почему в тех случаях, когда, как кажется, имела место гнусная деятельность, люди не хотят проводить расследование. Они не хотят расследовать действия проигравшей», — пояснила она позицию Белого дома.

Трамп пообещал опубликовать ответное досье демократов о «российском деле»
Политика

Аргументируя версию о попытках оказать влияние на выборы в пользы Клинтон, Конуэй указала на то, что супруга Брюса Ора, помощника замгенпрокурора США (советница Трампа называет его «четвертым человеком» в Минюсте), работала в компании Fusion GPS — именно эта компания сотрудничала с экс-агентом британской разведки Кристофером Стилом для создания «досье Трампа», рассказывавшем о связях миллиардера с Россией. Это досье стало одним из краеугольных камней в расследовании российского вмешательства в выборы в США.

Трамп неоднократно высказывал критику в отношении ФБР, структурно входящего в Минюст. В субботу в одном из своих твитов он оскорбительно отозвался об экс-руководителе службы Джеймсе Коми и его подчиненных, назвав их «лузерами» и «клоунами».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Дональд Трамп , ФБР , Минюст США
Главное
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб. Экономика
Материалы по теме
Трамп назвал Коми и бывших руководителей ФБР «клоунами» и «лузерами» Политика
Белый дом раскрыл материалы о слежке ФБР за экс-помощником Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter