МИД обвинил США в запугивании мира «русскими хакерами»

Жителей западных стран «вновь пугают «русскими хакерами», на сей раз приписав им «взломы» компьютерных сетей чуть ли не по всему миру». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщается на сайте министерства.

Нагнетание напряженности в отношениях между Россией и США является опасным, подчеркнул Рябков. «С сожалением наблюдаем за тем, как власти США продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России», — сказал он. Замминистра добавил, что ряд союзников США по НАТО также поддерживают обвинения против Москвы.

По мнению Рябкова, в Вашингтоне пытаются не дать «рассыпаться старой выдумке про «российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года». Для этого власти США пытаются пользуются «новыми фальшивками, продолжая обманывать свою и мировую общественность». Замглавы МИД считает, что это делается для того, чтобы создать дополнительный предлог для введения антироссийских санкций.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения семерых россиян, которых подозревают в хакерских атаках, в частности в попытке взлома сетей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Речь идет об Алексее Минине, Алексее Моренце, Евгении Серебрякове, Олеге Сотникове, Иване Ермакове, Артеме Малышеве и Дмитрии Бадине. В Минюсте утверждают, что они работали в ГРУ и организовывали хакерские атаки с 2014 по 2018 год. Их также подозревают в краже личных данных, отмывании денег и компьютерном мошенничестве.

Ранее Ермаков, Малышев и Бадин фигурировали в списке 12 хакеров ГРУ спецпрокурора США Роберта Мюллера, американцы обвиняют их во взломе серверов Национального комитета Демократической партии.