Трамп утвердил стратегию США по борьбе с терроризмом

Президент США Дональд Трамп утвердил национальную стратегию по борьбе с терроризмом. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Когда речь идет о терроризме, мы сделаем все необходимое для защиты нации», — сказал Трамп. В Белом доме указали, что это первая полностью сформулированная в стране стратегия борьбы с терроризмом с 2011 года.

Согласно стратегии, США сосредоточатся на поиске и уничтожении источников террористических группировок, ликвидации финансовой поддержки боевиков, модернизации и интеграции средств борьбы с терроризмом в США. Американские власти намерены повысить уровень защиты инфраструктуры в США, бороться с радикализацией и вербовкой террористов, а также укрепить контртеррористические способности международных партнеров.

По словам советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, принятый документ «обеспечивает стратегическое руководство, необходимое для защиты США от всех террористических угроз, одновременно способствуя гибкости в прогнозировании, предотвращении и реагировании на новые угрозы». Об этом сообщает CNN. «Радикальные исламистские террористические группировки по-прежнему остаются превосходящей угрозой для США», — подчеркнул Болтон.

В августе стало известно о законопроекте США о новых антироссийских санкциях, в котором утверждалось, что Москва должна быть признана «спонсором терроризма». Документ под названием «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» (DASKAA) есть в распоряжении РБК.

В сенате США также заявляли о необходимости противодействовать вмешательству «со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране». В ответ в Кремле отмечали, что «горячие головы» за рубежом выдвигают в адрес России обвинения, «находящиеся за гранью разумного».