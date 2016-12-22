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Кремль ответил «горячим головам» на обвинения в спонсировании терроризма
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Кремль ответил «горячим головам» на обвинения в спонсировании терроризма
Политика, 13:24
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Кремль ответил «горячим головам» на обвинения в спонсировании терроризма
«Горячие головы» за рубежом выдвигают против России «находящиеся за гранью разумного» обвинения, заявили в Кремле. В финансировании терроризма надо обвинять тех, кто помогает террористам в Сирии, считает Песков
Фото: Олег Яковлев / РБК

Обвинения, выдвигаемые в адрес России, зачастую «находятся за гранью разумного», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Таким образом он отреагировал на предложение сенаторов США признать Россию спонсором терроризма.

​«Вы знаете, очень много горячих голов работают в законодательных органах разных стран. Безусловно, эти головы иногда допускают весьма эмоциональные и находящиеся за гранью разумного высказывания. Каждый раз мы внимательно их отслеживаем и стараемся понять, насколько это имеет отношение к официальной позиции. Здесь можно задать только риторический вопрос», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что подобные обвинения в адрес России выглядят странно, с учетом того кто именно поддерживает остающиеся в Сирии антиправительственные группировки. «Сейчас когда мы видим в Сирии остающиеся террористические группировки и мы прекрасно отдаем себе отчет, кто и как спонсирует эти группировки, то остается только адресовать вопрос в другие страны: а кто собственно является спонсорами терроризма?» — сказал Песков.

На прошлой неделе группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса США законопроект о новом санкционном режиме в отношении России. Как следует из текста законопроекта, ставшего известным накануне, в числе прочего авторы предлагают признать Россию страной, спонсирующей терроризм.

Сенаторы США решили признать Россию спонсором терроризма
Политика

Документ также подразумевает объединение всех санкционных мер против России в единый пакет. Одним из наиболее жестких положений законопроекта является предложение ввести ограничения на операции с российским госдолгом. Кроме того, под запрет должны попасть операции с рядом крупнейших российских банков, в том числе Сбербанком, ВТБ и ВЭБом.

На фоне сообщений о новых санкциях в адрес России, в том числе и о вводе санкций в связи с «делом Скрипаля», российский фондовый рынок продемонстрировал резкое падение утром в четверг, 9 августа. Курс рубля резко упал, стоимость американской валюты на открытие​ торгов поднялась выше отметки 66 руб.

Авторы: Георгий Тадтаев, Полина Химшиашвили.
Теги: Дмитрий Песков
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