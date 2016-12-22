Reuters узнал о покупке Сбербанком разработчика систем распознавания речи

Сбербанк может приобрести разработчика систем распознавания речи «Центр речевых технологий» (ЦРТ) у структур «Газпрома», сумма сделки — около 5 млрд руб. Об этом сообщают источники Reuters в Сбербанке и ЦРТ, данные подтвердил топ-менеджер крупной IT-компании. «Газпром»

Сделку закроют в конце 2018 или в начале 2019 года. В Сбербанке, «Газпроме» и ЦРТ отказались прокомментировать эту информацию.

Два других источника агентства уточнили, что Сбербанк может создать собственную биометрическую платформу, конкурирующую с запущенной Банком России Единой биометрической системой.

ЦРТ был создан в 1990 году, в группу компаний входят «ЦРТ-инновации», SpeechPro и «Кафедра РИС». Продукция ЦРТ используется в более чем 75 странах, в том числе в США, в Латинском Америке и на Ближнем Востоке. По данным СПАРК, структуры «Газпрома» владеют 100% ЦРТ.

В июне в России ввели механизм биометрической идентификации клиентов кредитных организаций. Данные клиентов вносятся в Единую систему идентификации и аутентификации и Единую биометрическую систему. В конце сентября стало известно о создании в России национального оператора биомедицинских данных граждан.