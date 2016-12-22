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МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре
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МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре
Общество, 22:59
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МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре

В Москве до 4:00 пятницы, 5 октября, ожидаются порывы северо-западного ветра, их скорость составит 12–17 м/с. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

В министерстве призвали москвичей обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоять под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

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В конце сентября в столице выпало почти 30% месячной нормы осадков. По данным Гидрометцентра, 5 октября будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит 7–9 градусов. В субботу, 6 октября, ожидаются небольшой дождь и облачность, температура воздуха повысится до 12–14 градусов.

Теги: ГУ МЧС России , Москва , Погода
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