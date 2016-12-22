МЧС предупредило об ухудшении с понедельника погоды в Подмосковье
Общество, 18:26
0
МЧС предупредило об ухудшении с понедельника погоды в Подмосковье
В Московской области в понедельник и вторник ожидаются сильные дожди и грозы, а также усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по области.
По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия продержатся с 09:00 24 сентября до 21:00 25 сентября.
Накануне в Москве прошел сильный дождь со шквалистым ветром. Корреспондент РБК заснял непогоду на станции ВДНХ.
При этом столичный главк МЧС предупреждал москвичей о грозе, при которой ожидались порывы ветра 14–19 м/с. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что 22 сентября был побит температурный рекорд 1994 года. В Москве воздух прогрелся до 25,8 градуса.