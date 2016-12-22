В Москве за сутки выпало 30% месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпало почти 30% месячной нормы осадков, сообщили агентству «Интерфакс» в столичном метеобюро.

К утру вторника 25 сентября выпало 19 мм осадков при сентябрьской норме 65 мм.

По данным Гидрометцентра, дождь продлится весь день, а порывы ветра могут достигать до 20 м/с. В Москве и Московской области сохраняется желтый уровень погодной опасности.

Теплая погода в Центральной России закончилась в воскресенье, 23 сентября. Днем ранее была зафиксирована самая высокая температура для 22 сентября с 1994 года — воздух прогрелся до 25,8 градуса. Начало последней недели сентября принесло в столицу и Подмосковье сильные дожди со шквалистым ветром до 20 м/с. МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий 24 и 25 сентября.