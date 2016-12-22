МИД России заказал анимационный комикс про Мюнхенский сговор

В МИД России прокомментировали появление на сайте госзакупок конкурса о создании анимационного комикса про международные политические события с «подсветкой» российской позиции. В министерстве рассказали РБК, что не планируют делать «ничего смешного», а материал будет посвящен Мюнхенскому сговору.

«К сожалению, ничего смешного делать не планируем. В данном случае речь об анимации на тему Мюнхенского сговора 1938 года. В работе используются материалы историко-документального департамента и архива внешней политики МИД России», — сообщили в МИДе

На сайте госзакупок сообщается, что анимационный комикс должен рассказывать об актуальной теме «из области международных политических событий с «подсветкой» российского угла». Его должны показать по одному из ТВ-каналов Московской области. Цена контракта составляет 450 тыс. руб.

В требованиях к закупке говорится, что комикс создается с целью проинформировать граждан России о деятельности центрального аппарата МИДа, а также подведомственных ему загранучреждений и мероприятиях по линии министерства. «Содержание анимационного комикса должно носить информационный или познавательный характер, быть многоэлементным или выполненным в графическом стиле и отвечать целям оказания услуг», — говорится в документе.

Хронометраж ролика должен составлять 60 секунд, его планируют показывать с даты заключения контракта и до 15 декабря.