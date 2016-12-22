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Порошенко заявил о желании пригласить вице-премьера Италии в Донбасс
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Порошенко заявил о желании пригласить вице-премьера Италии в Донбасс
Политика, 14:27
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Порошенко заявил о желании пригласить вице-премьера Италии в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил о желании показать вице-премьеру Италии Маттео Сальвини Донбасс, чтобы убедить его в необходимости санкций против России. Об этом он рассказал в интервью газете Repubblica.

«Я бы показал ему школы и рынки, которые разбомблены русскими, мертвых детей, а также сирот и вдов военнослужащих, разрушенные города. И я уверен, что тогда он поймет санкции против Москвы», — сказал он.

Порошенко заявил, что Россия «жестоко нарушает международное право». По его словам, за четыре года конфликта в Донбассе погибли 11 тыс. человек. Поэтому, по его мнению, необходимы санкции против России.

В середине июля министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Рим намерен агитировать за снятие антироссийских санкций. По его мнению, санкции никому не приносят пользы. Он добавил, что власти Италии планируют до конца года провести ряд мероприятий против ограничений в отношении России.

В начале июля Европейский совет продлил секторальные санкции против России до 31 января 2019 года. Они распространяются на финансовый и энергетический секторы, оборонную промышленность и производство товаров двойного назначения. Они связаны с присоединением Крыма к России в 2014 году по итогам референдума на полуострове.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала продление санкций «упущенной возможностью для конструктивного переосмысления внешнеполитических подходов ЕС на российском направлении». В свою очередь Владимир Путин распорядился продлить действие продуктового эмбарго против стран, которые ввели антироссийские санкции.

Теги: Украина , Петр Порошенко , Италия
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