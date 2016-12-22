Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Большинство депутатов Верховной рады проголосовали за продление особого статуса Донбасса до конца 2019 года. Об этом сообщает телеканал «112.Украина», ведущий трансляцию заседания.

Президент Украины Петр Порошенко внес закон о продлении особого статуса Донбасса на рассмотрение Рады 3 октября. Закон о предоставлении особого статуса Донбассу был принят еще в 2014 году, в 2017 году депутаты Рады продлили его действие еще на один год. При этом особый статус вступит в силу только после того, когда «страна-агрессор» выведет с территории Украины свои войска и разоружит незаконные формирования.

Согласно принятому в феврале 2018 года закону «О реинтеграции Донбасса» «страной-агрессором», ответственной за разрушения и жертвы на юго-востоке Украины, Киев признает Россию. Неподконтрольные украинским властям территории Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными.

Россия считает, что оба закона противоречат минским соглашениям и тормозят процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что закон о реинтеграции закрепляет поддержку Киевом преступлений украинских вооруженных сил и «радикалов-националистов».