Порошенко внес в Раду законопроект о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о продлении особого статуса Донбасса до конца 2019 года. Об этом сообщает «112 Украина».

Документ предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Закон о предоставлении особого статуса Донбассу был принят еще в 2014 году, в 2017 году депутаты Рады продлили его действие еще на один год. При этом особый статус вступит в силу только после того, когда «страна-агрессор» выведет с территории Украины свои войска и разоружит незаконные формирования.

В феврале 2018 года Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, Рада приняла документ в январе. В нем указывалось, что «страна-агрессор» Россия «оккупировала» ряд районов в Донецкой и Луганской областях.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что подписанный закон «прямо противоречит духу и букве минского «комплекса мер» и закрепляют поддержку официального Киева преступлений украинских вооруженных сил и «радикалов-националистов».