ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,78 65,77 EUR Нал. 76,68 75,63 USD Бирж. 66,31 +0,45 EUR Бирж. 76,25 +0,62 USD ЦБ. 66,21 +0,79 EUR ЦБ. 76,05 +0,32 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6582,30 +95,70 IMOEX 2485,95 -0,32% RTSI 1181,00 -1,26% Brent 86,05 +0,91% DJIA 26828,39 +0,20% Nasdaq 8025,09 +0,32%
Рада приняла лозунг «Слава Украине» как воинское приветствие
Лента новостей
Грядущий рост НДС поднял прогноз по российскому авторынку на 2018 год 13:50, Бизнес Большинство видов малого бизнеса резко упало в цене 13:50, Свое дело Неполное погружение: что происходит с криптовалютой Tether 13:48, Крипто Козак выступил против включения дивидендов в тарифы 13:47, Бизнес Правительство пообещало затормозить рост тарифов на электроэнергию 13:33, Бизнес OMV отчиталась о вложении €500 млн в строительство «Северного потока-2» 13:31, Бизнес С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 13:29, РБК и Canon Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО 13:25, Политика Минфин поддержал идею создания ювелирного кластера в Костромской области 13:23, Бизнес Прощание с Романом Карцевым в Москве 13:22, Фотогалерея  Великобритания обвинила российскую разведку в атаке на WADA 13:22, Политика Греф предложил создать в России цифровое МЧС 13:18, Технологии и медиа Глазьев прокомментировал идею создания цифрового рубля 13:12, Крипто Nord Stream 2 объявил конкурс на поставку труб для обхода Дании 13:10, Бизнес Рынку предсказали колоссальный избыток платины: как поведут себя цены 13:09, Quote Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 13:02, РБК и Mastercard Фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста съехал в воду 13:01, Общество Как рекрутинговый сервис PapaJobs в 2018 году надеется выручить $1,5 млн 12:44, Технологии и медиа Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса 12:41, Политика Антивоспалительная диета: кому она нужна 12:41, Pink Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 12:36, РБК и Schneider Electric МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон грата 12:33, Политика В Костромской области нашли четвертого погибшего при крушении вертолета 12:31, Общество Lada Vesta стала самой продаваемой в России машиной 12:23, Бизнес Захарова назвала дезинформацией сообщения об обмене Сенцова на Бутину 12:19, Политика МИД назвал задержание сотрудника Совфеда в Норвегии шантажом 12:18, Политика
Рада приняла лозунг «Слава Украине» как воинское приветствие
Украинский кризис, 12:04
0
Рада приняла лозунг «Слава Украине» как воинское приветствие

Верховная рада Украины приняла закон «О внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины», согласно которому лозунг «Слава Украине! — «Героям слава!» устанавливается как официальное воинское приветствие. Об этом сообщается на сайте парламента.

«Наши славные предки могли об этом только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова «Слава Украине! Героям Слава!» отныне — официальное приветствие ВСУ. Спасибо народным депутатам, которые приняли историческое решение, поддержав мой законопроект. Поздравляю украинских военных. Слава Украине!», — написал на своей странице в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко внес в Раду законопроект о продлении особого статуса Донбасса
Политика


Лозунг «Слава Украине — героям слава!» исторически является приветствием украинских националистов. Приветствие и ответ на него использовали Организация украинских националистов (ОУН — запрещена в России) и Украинская повстанческая армия (УПА — также запрещена в России) во время Второй мировой войны и после нее. Приветствие получило широкое распространение на Украине в конце 2013 года во времена событий на Майдане.

Теги: Украина , Верховная рада
Главное
Минобороны Нидерландов назвало имена высланных россиян Политика
Материалы по теме
Лозунг «Слава Украине» появился на форме украинской сборной по футболу Политика
Порошенко предложил Раде поменять воинское приветствие на «Слава Украине» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter