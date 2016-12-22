Рада приняла лозунг «Слава Украине» как воинское приветствие

Верховная рада Украины приняла закон «О внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины», согласно которому лозунг «Слава Украине! — «Героям слава!» устанавливается как официальное воинское приветствие. Об этом сообщается на сайте парламента.

«Наши славные предки могли об этом только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова «Слава Украине! Героям Слава!» отныне — официальное приветствие ВСУ. Спасибо народным депутатам, которые приняли историческое решение, поддержав мой законопроект. Поздравляю украинских военных. Слава Украине!», — написал на своей странице в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

Лозунг «Слава Украине — героям слава!» исторически является приветствием украинских националистов. Приветствие и ответ на него использовали Организация украинских националистов (ОУН — запрещена в России) и Украинская повстанческая армия (УПА — также запрещена в России) во время Второй мировой войны и после нее. Приветствие получило широкое распространение на Украине в конце 2013 года во времена событий на Майдане.