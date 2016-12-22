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МИД назвал задержание сотрудника Совфеда в Норвегии шантажом
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МИД назвал задержание сотрудника Совфеда в Норвегии шантажом
Политика, 12:18
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МИД назвал задержание сотрудника Совфеда в Норвегии шантажом

Задержание в Осло ИТ-советника Совета Федерации Михаила Бочкарева является шантажом ради вызволения обвиняемого российским судом в шпионаже норвежца Фруде Берга, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на странице МИДа в Facebook.

«Постановка с задержанием и обвинением сотрудника Совета Федерации в шпионаже была организована властями Норвегии как акция шантажа для вызволения норвежского подданного Берга, который был пойман в России с поличным и сейчас находится под следствием», — сказала Захарова.

Бочкарева задержали 23 сентября в Осло по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Там 51-летний россиянин провел семинар для парламентариев Норвегии по теме оцифровки данных. Бочкареву грозит до трех лет тюрьмы. Вины своей россиянин не признает. Российские власти раскритиковали действия норвежцев.

Бывший инспектор пограничной службы Норвегии Фруде Берг был арестован в Москве в декабре 2017 года. По данным следствия, он получал секретные документы о ВМФ России от арестованного ранее за сотрудничество с ЦРУ россиянина Алексея Житнюка. Бергу предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ).
 

Теги: Совет Федерации , Осло , задержание , шпионаж
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