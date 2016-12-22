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Правительство дало 9,8 млрд руб. на покупку «Суперджетов» для регионов
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Правительство дало 9,8 млрд руб. на покупку «Суперджетов» для регионов
Технологии и медиа, 08:52
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Правительство дало 9,8 млрд руб. на покупку «Суперджетов» для регионов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении из федерального бюджета страны 9,8 млрд руб. на приобретение самолетов Sukhoi Superjet-100. Позже их передадут в лизинг российским авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки, говорится в документе опубликованном на сайте правительства.

В постановлении отмечается, что всего будет закуплено восемь воздушных судов производства АО «Гражданские самолеты Сухого», общая стоимость которых составляет 18,7 млрд руб.

«Господдержка позволит увеличить количество закупаемых и передаваемых в лизинг самолетов и сохранить для авиакомпаний выгодные условия лизинговых платежей», — поясняется в документе.

Власти выделят на создание укороченной версии Sukhoi Superjet 6 млрд руб.
Бизнес

Согласно постановлению, самолеты поставят в течение 2018 и 2019 годов.

Ранее стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке авиакомпании 100 самолетов Sukhoi Superjet-100 в период с 2019 по 2026 год. В настоящее время у авиаперевозчика есть 49 воздушных судов данной модели, еще один компания получит в скором времени.
 

Теги: Правительство , госбюджет , Самолет
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