Новак счел маловероятным повторение нефтяного кризиса 1973 года

Ситуация, которая разворачивается вокруг Ирана, не вызовет новый мировой нефтяной кризис наподобие того, который произошел в 1973 году. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает «РИА Новости».

Арабские страны — члены ОПЕК 45 лет назад ввели эмбарго на поставки нефти в США и другие страны, поддержавшие Израиль в ходе арабо-израильской войны. Цена на нефть резко подскочила. Ограничения были сняты в 1974 году. США создали стратегические нефтяные резервы

«Мне кажется, вероятность довольно низкая, на сегодняшний день ситуация совсем другая», — сказал Новак, отвечая на вопрос, может ли возникнуть подобная кризисная ситуация сейчас. Министр отметил, что в мире добывается 100 млн барр. нефти в сутки, из-за Ирана с рынка может уйти максимум до 2,7 млн барр. в сутки. «Есть механизмы по балансировке спроса и предложения. Может, это займет какое-то время, но сейчас ситуация более стабильная», — считает Новак.

В начале октября цена на нефть марки Brent превысила $85 за баррель впервые с ноября 2014 года. Сейчас Brent торгуется выше $86 за баррель. По мнению аналитиков, основной причиной роста стало ожидание сокращения экспорта нефти Ираном с ноября на фоне санкций США. Трейдеры также делают ставки на то, что нефтяные цены увеличатся до $100 в ближайшие месяцы.

Президент России Владимир Путин считает, что ответственность за ситуацию с ценами на нефть несет американский лидер Дональд Трамп. Премьер-министр Дмитрий Медведев указал, что дорожающая нефть грозит рецидивом «голландской болезни» для российской экономики (укрепление курса национальной валюты в результате бума в отдельном секторе экономики). ​«Главное, не получить рецидива этой болезни в условиях растущих цен на нефть», — считает Медведев.