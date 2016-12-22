Медведев призвал не допустить рецидива «голландской болезни»

Подорожавшая нефть грозит рецидивом «голландской болезни» для российской экономики, заявил премьер-министр и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании комиссии партии по контролю за реализацией предвыборной программы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава правительства отметил, что это «заразная болезнь», поскольку когда нефть начинает расти, «сразу же хочется по-другому бюджет планировать». «Главное не получить рецидива этой болезни в условиях растущих цен на нефть», — сказал Медведев.

Цена на нефть Brent 1 октября превысила $85 за баррель впервые с начала ноября 2014 года. Таким образом рынок реагирует на санкции США против Ирана, которые вступят в действие в ноябре и затронут энергетический и финансовый секторы. Еще одним фактором для роста цены стало заявление ОПЕК и России о том, что они не намерены немедленно повышать объемы добычи нефти, как призывал президент США Дональд Трамп. Также Кувейт 1 октября впервые с 1992 года прекратил поставки сырой нефти на американский рынок. Все это привело к укреплению рубля по отношению к доллару и евро.

«Голландская болезнь» характеризуется укреплением курса национальной валюты в результате бума в отдельном секторе экономики, обычно в энергетическом. Свое название этот феномен получил после открытия месторождения газа Гронинген на севере Нидерландов в 1959 году. Из-за роста экспорта нефти и газа к 1970-м годам отмечалось падение экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов роста доходов.