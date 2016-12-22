ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,07 65,10 EUR Нал. 76,34 75,31 USD Бирж. 65,68 +0,18 EUR Бирж. 75,73 +0,11 USD ЦБ. 65,42 +0,20 EUR ЦБ. 75,74 +0,51 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6485,24 -94,76 IMOEX 2492,36 +1,74% RTSI 1195,63 +1,19% Brent 84,91 -0,23% DJIA 26774,28 +0,39% Nasdaq 7999,55 -0,47%
СК закрыл дело против организатора протестов в Волоколамске
Лента новостей
Кто управляет биткоином: во всем виновато отсутствие правового контроля 15:47, Крипто Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России 15:46, Политика 6 правил путешествия с друзьями 15:42, РБК и Билайн СК закрыл дело против организатора протестов в Волоколамске 15:34, Общество Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком 15:33, Политика Суд признал законным арест Навального на 20 суток 15:33, Политика Чем определяется ценность мяса и его стоимость 15:15, РБК и Мираторг «Ростех» начал проработку приватизации​ 49% акций Уралвагонзавода 15:14, Бизнес Путин увидел в политике США «типичную ошибку любой империи» 15:08, Политика В СБУ рассказали о готовящихся провокациях России в украинских церквях 15:06, Политика Путин назвал Трампа ответственным за рост цен на нефть 15:05, Экономика Найджел Шорт снялся с выборов на пост главы ФИДЕ в пользу Дворковича 15:03, Общество Как устроен современный промышленный центр обработки данных 15:02, РБК и Schneider Electric Словакия и Россия поспорили из-за контракта НАТО на ремонт Ми-17 15:01, Политика Пропавшая актриса Фань Бинбин опубликовала заявление в соцсетях 14:54, Стиль Главное здание МГУ эвакуировали из-за пожара 14:54, Общество Власти Нью-Йорка начали проверку налоговых выплат Трампа 14:52, Политика Экс-губернатор Кокорин войдет в совет директоров «Атомредметзолота» 14:43, Политика Владелец месторождения золота подал в суд на партнера «Ростеха» 14:41, Бизнес Как полюбить овощи и питаться правильнее 14:38, РБК и Philips Российская штангистка получила отобранное у китаянки золото Олимпиады 14:30, Спорт Яхту югославского диктатора Тито выставили на продажу 14:24, Общество Брэд Гарлингхаус, Ripple: XRP в тысячу раз быстрее биткоина 14:23, Крипто Турчинов анонсировал программу укрепления армии танками 14:20, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 14:10, РБК и Mastercard Умер работавший с The Beatles звукорежиссер 14:03, Общество Минфин побьет рекорд по закупке валюты: как отреагирует рубль 14:01, Quote Сохранить и приумножить: что происходит на рынке private banking 13:43, РБК и FW Raiffeisen
СК закрыл дело против организатора протестов в Волоколамске
«Мусорное» дело, 15:34
0
СК закрыл дело против организатора протестов в Волоколамске

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении одного из лидеров протестов в Волоколамске против свалки «Ядрово» Артема Любимова отменено, сообщили РБК в главном следственном управлении СК по Московской области.

Постановление об отмене возбуждения уголовного дела Любимов также опубликовал на своей странице в Twitter. «Это постановление мне вчера переслал адвокат, ему прислал его следователь», — сказал он в разговоре с РБК.

Дело в отношении Любимова было возбуждено в середине августа. В постановлении об открытии дела по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство) говорится, что у Любимова кроме российского паспорта с 2000 года есть американский. Он также сообщил, что к нему приходили сотрудники ФСБ с ордером на обыск. Любимов показал РБК паспорт с американской визой, которую США не выдают своим гражданам. В апреле он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

В Волоколамске госпитализированы несколько десятков детей. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

В начале года в ряде городов Подмосковья проходили протесты из-за ухудшения экологической ситуации вокруг мусорных полигонов.

Теги: Уголовное дело , Волоколамск , мусорный полигон
Главное
Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонком Политика
Материалы по теме
Суд арестовал организатора митинга против «Ядрово» Общество
ФСБ провела обыск у организатора мусорных протестов в Подмосковье Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter