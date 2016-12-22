СК закрыл дело против организатора протестов в Волоколамске

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении одного из лидеров протестов в Волоколамске против свалки «Ядрово» Артема Любимова отменено, сообщили РБК в главном следственном управлении СК по Московской области.

Постановление об отмене возбуждения уголовного дела Любимов также опубликовал на своей странице в Twitter. «Это постановление мне вчера переслал адвокат, ему прислал его следователь», — сказал он в разговоре с РБК.

Дело в отношении Любимова было возбуждено в середине августа. В постановлении об открытии дела по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство) говорится, что у Любимова кроме российского паспорта с 2000 года есть американский. Он также сообщил, что к нему приходили сотрудники ФСБ с ордером на обыск. Любимов показал РБК паспорт с американской визой, которую США не выдают своим гражданам. В апреле он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

В начале года в ряде городов Подмосковья проходили протесты из-за ухудшения экологической ситуации вокруг мусорных полигонов.