ФСБ провела обыск у организатора мусорных протестов в Подмосковье

ФСБ провела обыск у Артема Любимова — организатора акций против подмосковного мусорного полигона «Ядрово». Его обвиняют в нарушении закона о двойном гражданстве и наличии американского паспорта, что сам активист отрицает

Артем Любимов (Фото: Volok Video / YouTube)

Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело в отношении организатора акций против мусорного полигона «Ядрово» Артема Любимова. В датированном 1 августа постановлении о возбуждении дела по ст. 330.2 УК (копия имеется у РБК) говорится, что у Любимова помимо российского паспорта с 2000 года имеется и американский.

Любимов рассказал РБК, что утром в среду, 15 августа, к нему пришли сотрудники ФСБ с ордером на обыск. Наличие американского паспорта он отрицает: «У меня никогда не было гражданства США, я там впервые побывал в 2005 году». Он предоставил РБК копию своего загранпаспорта с американской визой (США не выдают визы своим гражданам).

С 2014 года, после вступления в силу поправок в закон «О гражданстве», россияне обязаны уведомлять миграционные органы о наличии иного гражданства или документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом. Нарушение этой нормы карается штрафом в размере до 200 тыс. руб. либо обязательными работами на срок до 400 ч.

Любимов занимается бизнесом в Волоколамском районе Московской области. Согласно СПАРК, он возглавляет ООО «Альфарант» и владеет 34% ООО «Элара» (обе компании связаны с управлением недвижимостью), а также имеет свое ИП. В разговоре с РБК Любимов связал возбуждение дела с его общественной деятельностью: предприниматель открыто поддерживает основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а также выступал соорганизатором акций протеста против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске.

С начала года в ряде городов Подмосковья прошли протесты из-за ухудшения экологической ситуации вокруг мусорных полигонов. В частности, 21 марта в Волоколамске закидали снежками подмосковного губернатора Андрея Воробьева, приехавшего навестить людей, отравившихся из-за выброса свалочного газа. 1 апреля в центре Волоколамска прошел митинг с требованием закрыть полигон «Ядрово» и призывами к отставке губернатора.

2 апреля Истринский районный суд назначил Любимову 15 суток административного ареста за неповиновение полиции, а в его доме прошли обыски.

Адвокат Любимова Максим Федюнин сказал РБК, что не видит в обвинении состава преступления из-за отсутствия у подзащитного второго паспорта, а также отметил статус активиста как спецсубъекта: Любимов является членом одной из подмосковных избирательных комиссий с правом решающего голоса. Этот статус запрещает возбуждать уголовное дело без одобрения руководства регионального главка СКР. «Я обжаловал незаконный обыск и само постановление», — заключил адвокат.

РБК направил запрос в подмосковное управление СКР с просьбой прокомментировать возбуждение дела.