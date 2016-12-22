Турчинов анонсировал программу укрепления армии танками

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует серьезную программу укрепления бронетанкового потенциала вооруженных сил страны. Об этом сообщает УНН.

По его словам, в настоящий момент формируется государственный оборонный заказ. Турчинов, как сообщается на сайте СНБО, также заявил, что с начала года украинские предприятия произвели и модернизировали более 2 тыс. единиц вооружения и военной техники в рамках гособоронзаказа. Он пояснил, что для изготовления военной техники были задействованы четыре предприятия Харькова — Завод имени Малышева, Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова, Балаклейский ремонтный завод и Харьковский завод специальных машин. По словам Турчинова, каждый день труда на оборонных предприятиях «приближает победу Украины».

В середине августа Турчинов сообщил, что в арсенал украинской армии скоро поступит 155-миллиметровая самоходная гаубица, получившая названия «Богдана». По его словам, она отличается высокой мобильностью, точностью, дальностью и высокой скоростью ведения огня.

В конце августа стало известно, что военный бюджет Украины в 2019 году составит около 200 млрд грн (более $7 млрд), что составляет 5% ВВП страны.