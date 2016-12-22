Турчинов рассказал о появлении в армии Украины новой гаубицы «Богдана»

По словам Александра Турчинова, в арсенал украинской армии скоро поступит 155-мм самоходная гаубица, которая получила имя «Богдана». Он заверил, что оружия такого калибра нет у России, и посоветовал противникам Киева запомнить его

Фото: turchynov.com

На Украине проходят испытания новой 155-мм самоходной гаубицы, которая станем «мощным оружием» армии страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы СНБО.

«Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня», — отметил он.

Фото: turchynov.com

По его словам, гаубица оснащена «натовским 155-мм калибром» и может поражать цели на расстоянии до 60 км. Стандартам НАТО отвечает и технология изготовления пушки, и система управления ей. Турчинов заверил, что такого оружия не было в Советской армии и нет ни в современной украинской, ни в российской.

«Оружие получило очень хорошее девичье имя — «Богдана», и я советую врагам Украины хорошо запомнить его», — заключил секретарь СНБО.

Фото: turchynov.com

Начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук в разговоре с РБК назвал «пропагандой» заявления Турчинова. «Я не думаю, что это новое оружие — 155-мм самоходная гаубица. Скорее всего, это старое, списанное оружие НАТО — разработка F107, F108. На Украину отдают все самое ненужное и с дефектами. США самоходные гаубицы союзникам не продают, они предназначены только для стран НАТО», — пояснил он.

По словам Матвийчука, заявленные показатели о дальности выстрела в 60 км никогда себя не оправдывали. Эксперт отметил, что стандартный калибр Советского Союза — 152-мм орудие, которое было на вооружении у всех стран СНГ, в том числе и у Украины. Но, по последним данным, утверждает Матвийчук, у Украины больше не осталось боеприпасов. «Произвести снаряды они тоже не могут, так как производство осталось в Донбассе, отсюда необходимость в новом оружии», — сообщил он.

В конце июня президент Украины Петр Порошенко санкционировал закупки импортной продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия. Глава государства снял ограничения по прямым контрактам на импортное оружие для силовых ведомств страны. Турчинов тогда указывал, что правительству Украины было дано поручение проработать проект закона, который предоставил бы госзаказчикам возможность заключать прямые контракты с иностранными компаниями.