В Московском метро рассказали о параметрах возвращения рекламы

Количество рекламы в столичной подземке снизится на 70%, оператором станет ГУП «Московский метрополитен». Об этом сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

«Это сделает механизм распределения рекламных мест открытым и прозрачным для рекламодателей. Купить рекламу в метро можно будет фактически в режиме интернет-магазина», — отметили в пресс-службе. Реклама будет размещаться только в поездах и специальных лайтбоксах в межстанционных переходах. В метрополитене подчеркнули, что отказались от аудиорекламы и баннеров на эскалаторах, а также от объявлений на путевых стенах исторических станций.

Ранее стало известно, что предоставлять услуги по показу рекламы на мониторах в вагонах метро будет компания «Профцентр «Специалист». Фирма была единственным участником открытого конкурса, на котором руководство метро выбирало себе управляющего оператора наружной рекламы. Согласно договору, 25% доходов будут отходить «Специалисту», оставшиеся 75% — ГУП «Московский метрополитен». По словам источника РБК, близкого к метрополитену, продавцом рекламы будет метрополитен, а «Специалист» станет техническим партнером.

Реклама полностью исчезла из метро в январе 2018 года после того, как руководство метрополитена расторгло договор с предыдущим рекламным подрядчиком «Трейд Компани». Согласно контракту, компания должна была перечислить метрополитену 22,7 млрд руб. в течение десяти лет. Однако в 2017 году «Трейд Компани» не предоставила банковскую гарантию на 6,8 млрд руб и нарушила условия договора. В сентябре Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании и признал незаконным одностороннее расторжение контракта «Московским метрополитеном».