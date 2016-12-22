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Рядом со станцией «Воробьевы горы» в Москве перевернулся автокран
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Рядом со станцией «Воробьевы горы» в Москве перевернулся автокран
Общество, 18:59
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Рядом со станцией «Воробьевы горы» в Москве перевернулся автокран

Автокран перевернулся рядом со станцией Сокольнической линии московского метро «Воробьевы горы». В результате инцидента никто не пострадал, сообщили РБК в пресс-службе Московского метрополитена:

«Метро продолжает работать в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.

В метрополитене рассказали, что инцидент произошел около 18:00. Автокран принадлежит сторонней организации, во время падения он повредил отделку фасада северного вестибюля станции.

Метрополитен устанавливает владельца техники, чтобы потребовать у него компенсацию после оценки ущерба.

Теги: «Московский метрополитен» , автокран
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