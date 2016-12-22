Спасатели обнаружили живым пилота аварийно севшего в Якутии вертолета

Пилот частного вертолета Robinson, который совершил аварийную посадку в Момском районе Якутии, спустя несколько дней после инцидента обнаружен живым. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Момского района.

«Спасенный пилот подает признаки жизни», — говорится в сообщении.

Эту информацию агентству «Интерфакс» подтвердил пресс-секретарь «Полярных авиалиний» Станислав Платонов. По его словам, пилот вертолета был обнаружен живым с воздуха.

«Предварительно, по сообщению командира спасательного воздушного судна, обнаружен пилот и с высоты видно, что он вроде живой», — заявил Платонов.

Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Якутии 29 сентября. Вертолет направлялся из Среднеколымска в Усть-Неру. На борту находился только пилот.