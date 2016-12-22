Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Якутии

В Момском районе Якутии совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

Как отмечается, вертолет направлялся из Среднеколымска в Усть-Неру. На борту находился только пилот. После посадки он вышел на связь и сообщил, что находится в ущелье. В район происшествия был направлен вертолет Ми-8 со спасателями.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что пилот получил травмы.

13 сентября в Магаданской области вертолет Ми-8, на борту которого находились три человека, совершил жесткую посадку. В результате инцидента никто не погиб. В середине августа вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Рязанской области. Пилот получил травмы и был госпитализирован.