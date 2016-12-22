В Якутии спасатели добрались до совершившего аварийную посадку вертолета

Спасатели на вездеходах добрались до горы, где 29 сентября совершил аварийную посадку частный вертолет Robinson. Об этом «Интерфакс — Дальний Восток» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Якутии.

​«Спасатели в данное время находятся там и ищут ущелье. Там скалистая местность, и передвигаться достаточно опасно», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что после посадки пилот вертолета вышел на связь и сообщил спасателям, что находится в ущелье. Источник «РИА Новости» в экстренных службах говорил, что пилот получил травмы.

В район происшествия должны были направить вертолет Ми-8 с семью сотрудниками МЧС, однако, как уточнили агентству в пресс-службе, из-за плохих погодных условий он так и не вылетел.

Тем не менее в ведомстве рассказали, что вместо вертолета на аэроразведку ​из Якутска в местность Хонуу (райцентр Момского района) вылетел самолет L-410 со спасателями.​