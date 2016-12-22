Сотни протестующих ворвались на территорию парламента Армении

Участники митинга, собравшиеся перед парламеном Армении, прорвались на территорию здания, сообщает армянский портал News.am.

Как отмечает портал, сейчас ситуация возле армянского парламента напряженная. Несмотря на призывы премьер-министра Армении Никола Пашиняна не входить в здание, несколько протестующих все равно попытались туда проникнуть. Однако депутаты фракции «Выход» не позволили им попасть в парламент.

По данным АМИ «Новости-Армения», на территорию парламента прорвались несколько сотен участников митинга. Сотрудники службы национальной безопасности Армении попытались сдержать натиск людей.

К протестующим вышли депутаты из фракции «Елк», которые остановили поток людей у входа в само здание.

«РПА (Республиканская партия), уходи! РПА, уходи!», — скандируют митингующие.

Вечером 2 октября националисты из фракции «Дашнакцутюн» отозвали из правительства Армении всех своих министров и губернаторов. «Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку… Но буду исполнять обязанности премьер-министра», — заявил Пашинян.

После этого он призвал сограждан собраться у здания Национального собрания. Менее чем через час после этого парламент Армении принял закон, разрешающий откладывать заседания Национального собрания, если туда не будет являться премьер-министр.

Согласно принятому закону, если Пашинян подаст в отставку, то следующее заседание парламента будет просто откладываться до бесконечности. По словам главы правительства Армении, этот законопроект может повлечь за собой бесконечный политический кризис.