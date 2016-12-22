ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,25 64,96 EUR Нал. 76,15 74,93 USD Бирж. 65,50 +0,50 EUR Бирж. 75,62 +0,42 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6551,18 -29,52 IMOEX 2449,70 -0,91% RTSI 1181,61 -0,81% Brent 85,11 +1,14% DJIA 26774,28 +0,39% Nasdaq 7998,52 -0,48%
Сотни протестующих ворвались на территорию парламента Армении
Лента новостей
Кремль ответил на угрозы США уничтожить российские крылатые ракеты 02 окт, 23:43, Политика Сотни протестующих ворвались на территорию парламента Армении 02 окт, 23:20, Политика Постпред США при НАТО пояснила свои слова об «уничтожении» ракет России 02 окт, 23:14, Политика Ученые заявили об обнаружении самой удаленной карликовой планеты 02 окт, 23:02, Технологии и медиа Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 02 окт, 22:45, РБК и Lenovo СМИ нашли на сайте Минобороны новую фотографию Чепиги 02 окт, 22:38, Общество Аваков заявил о причастности «отравителя Скрипаля» к бегству Януковича 02 окт, 22:15, Политика «Новые технократы»: как Путин сменил курганского и липецкого губернаторов 02 окт, 22:14, Политика КПРФ отказалась снимать своего кандидата с выборов главы Хакасии 02 окт, 22:08, Политика Лига чемпионов по футболу. ЦСКА — «Реал». Онлайн 02 окт, 22:00, Спорт Сирия привлечет Россию к строительству железной дороги в Ирак 02 окт, 21:46, Политика Пашинян пригрозил уйти в отставку из-за принятого в парламенте закона 02 окт, 21:38, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 02 окт, 21:35, РБК и Мираторг Экс-охранник Януковича попросил суд допросить его о Чепиге 02 окт, 21:34, Политика Тренер «Монако» пообещал выпустить Головина в матче ЛЧ с «Боруссией» 02 окт, 21:33, Спорт Киселев ответил на идею Захаровой провести брифинг на своей «тайной даче» 02 окт, 20:57, Общество Путин подписал усиливший наказание за отказ удалять ложные данные закон 02 окт, 20:47, Политика Шойгу отчитался о доставке в Сирию комплексов С-300 02 окт, 20:36, Политика ВТБ закрыл сделку по покупке банка «Возрождение» 02 окт, 20:32, Финансы Правительство выделило Минобороны участок в Азовском море в целях обороны 02 окт, 20:28, Политика Загоревшийся в Балтийском море паром дойдет до Литвы самостоятельно 02 окт, 20:19, Общество Косовский баланс: зачем президент Сербии приезжал к Путину 02 окт, 20:15, Политика МИД ответил на заявления США о готовности уничтожать российские ракеты 02 окт, 20:13, Политика Путин заявил об отсутствии выигрыша для бюджета от пенсионной реформы 02 окт, 20:01, Экономика Путин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Карцева 02 окт, 19:54, Общество Путин создал в Кремле новое управление 02 окт, 19:46, Политика Индия решила купить у России С-400 на $5 млрд вопреки угрозе санкций США 02 окт, 19:34, Политика Ушаков допустил встречу Путина и Эрдогана до конца года 02 окт, 19:33, Политика
Сотни протестующих ворвались на территорию парламента Армении
Протесты в Армении, 02 окт, 23:20
0
Сотни протестующих ворвались на территорию парламента Армении

Участники митинга, собравшиеся перед парламеном Армении, прорвались на территорию здания, сообщает армянский портал News.am.

Как отмечает портал, сейчас ситуация возле армянского парламента напряженная. Несмотря на призывы премьер-министра Армении Никола Пашиняна не входить в здание, несколько протестующих все равно попытались туда проникнуть. Однако депутаты фракции «Выход» не позволили им попасть в парламент.

По данным АМИ «Новости-Армения», на территорию парламента прорвались  несколько сотен участников митинга. Сотрудники службы национальной безопасности Армении попытались сдержать натиск людей.

Пашинян пригрозил уйти в отставку из-за принятого в парламенте закона
Политика

К протестующим вышли депутаты из фракции «Елк», которые остановили поток людей у входа в само здание.

«РПА (Республиканская партия), уходи! РПА, уходи!», — скандируют митингующие.

Вечером 2 октября националисты из фракции «Дашнакцутюн» отозвали из правительства Армении всех своих министров и губернаторов. «Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку… Но буду исполнять обязанности премьер-министра», — заявил Пашинян.

В Армении брата Саргсяна уволили с должности посла по особым поручениям
Политика

После этого он призвал сограждан собраться у здания Национального собрания. Менее чем через час после этого парламент Армении принял закон, разрешающий откладывать заседания Национального собрания, если туда не будет являться премьер-министр.

Согласно принятому закону, если Пашинян подаст в отставку, то следующее заседание парламента будет просто откладываться до бесконечности. По словам главы правительства Армении, этот законопроект может повлечь за собой бесконечный политический кризис.

Теги: протестующие , парламент , Армения , Никол Пашинян , Ереван
Главное
Постпред США при НАТО пояснила свои слова об «уничтожении» ракет России Политика
Материалы по теме
В Армении брата Саргсяна уволили с должности посла по особым поручениям Политика
Пашинян пригрозил уйти в отставку из-за принятого в парламенте закона Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter