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В Армении брата Саргсяна уволили с должности посла по особым поручениям
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В Армении брата Саргсяна уволили с должности посла по особым поручениям
Политика, 16:28
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В Армении брата Саргсяна уволили с должности посла по особым поручениям

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил с поста посла по особым поручениям Левона Саргсяна. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Он занимал эту должность с 2010 года. Как отмечают Panarmenian и Armenpress, Левин Саргсян — брат бывшего президента Сержа Саргсяна.

В июне против Левона Саргсяна было возбуждено уголовное дело по факту сокрытия подлежащего декларированию имущества и незаконного обогащения. По этому делу проходят также его сын Нарек Саргсян и дочь Ани. Силовики провели обыски в квартире Нарека Саргсяна и обнаружили договоры на вклады в одном из армянских банков на его имя, имя своей сестры и отца. Сотрудники правоохранительных органов подсчитали, что договоры были заключены на сумму $6,8 млн и оформлены в 2017 году. Левон Саргсян и его дочь предоставили в комиссию по этике декларацию о доходах, в которых эти средства указаны не были.

Серж Саргсян стал президентом Армении по итогам выборов в 2008 году. В апреле 2018 года он возглавил кабмин, но затем ушел в отставку на фоне акций протестов из-за его назначения. В мае главой правительства был избран Никол Пашинян.

Теги: Армения , Серж Саргсян , увольнение
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