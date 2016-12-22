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Загоревшийся в Балтийском море паром дойдет до Литвы самостоятельно
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Загоревшийся в Балтийском море паром дойдет до Литвы самостоятельно
Общество, 20:19
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Загоревшийся в Балтийском море паром дойдет до Литвы самостоятельно

На пострадавшем от пожара в Балтийском море пассажирском пароме запустили один из двигателей, судно дойдет до Литвы самостоятельно, сообщил РБК представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.

«Примерно в 17:50 мск капитан по радио сообщил, что дальнейшая помощь не требуется, они завели один из двух движков и направились в сторону Клайпеды, там навстречу им движется спасательное судно Литвы», — сказал он.

По словам Кравченко, при встрече со спасательным судном будет принято решение, надо или не надо пересаживать пассажиров.

2 октября в Балтийском море на пароме Regina Seaways с 335 людьми на борту произошли взрыв и пожар в машинном отделении. На место ЧП были направлены суда и военные корабли, в том числе российский пограничный корабль и литовский буксир. Позднее пожар удалось потушить, никто не пострадал. Компания-оператор судна DFDS заявила, что паром столкнулся с технической проблемой.

Теги: ЧП , Судно , паром , Литва
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