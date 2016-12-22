Оператор Regina Seaways прокомментировал ЧП на пароме

Паром Regina Seaways столкнулся с технической проблемой в Балтийском море, пожара на судне нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя оператора судна — датской компании DFDS.

Отмечается, что паром будет отбуксирован в литовский город Клайпеда.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области РБК рассказали, что пожар на пароме потушен, эвакуация не требуется. «По информации от морского спасательно-координационного центра «Калининград», нам известно, что пожар на пароме ликвидирован, помощь и эвакуация пассажиров и персонала не требуются. На судне удалось запустить резервный источник питания, и появился свет», — заявили в МЧС.

В пресс-службе Генконсульства России в Клайпеде сообщили РБК, что оно «не обладает информацией о нахождении или ненахождении граждан России на пароме» Regina Seaways.

Ранее пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта сообщил РБК, что на пароме Regina Seaways произошли взрыв и пожар в машинном отделении. На судне, дрейфующем в Балтийском море, находятся 335 человек. На место ЧП прибыли несколько судов и военных кораблей, в том числе российский пограничный корабль и литовский буксир.